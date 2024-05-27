00:56Политика
МВД объявило в розыск замглавы генштаба ВСУ и экс-командующего силами логистики
Фото: Москва 24/Александр Авилов
МВД России объявило в розыск замглавы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Соответствующая информация опубликована в базе розыска на сайте ведомства.
Оба военнослужащих разыскиваются по статье УК РФ, однако по какой именно – не указывается.
Ранее МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье замглавы офиса Владимира Зеленского, офицера военной разведки Романа Машовца.
До этого следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшему замминистра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления – замначальника Генерального штаба ВСУ Виктору Бокию.