МВД объявило в розыск замглавы генштаба ВСУ и экс-командующего силами логистики

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МВД России объявило в розыск замглавы генштаба ВСУ бригадного генерала Владимира Горбатюка и экс-командующего силами логистики ВСУ генерал-лейтенанта Олега Вишневского. Соответствующая информация опубликована в базе розыска на сайте ведомства.

Оба военнослужащих разыскиваются по статье УК РФ, однако по какой именно – не указывается.

Ранее МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье замглавы офиса Владимира Зеленского, офицера военной разведки Романа Машовца.

До этого следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшему замминистра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления – замначальника Генерального штаба ВСУ Виктору Бокию.