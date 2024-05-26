Собянин: финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в спортинг-клубе "Румянцево"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом спортинг-клубе "Румянцево". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



"Особенность турнира в том, что в нем приняли участие как любители, так и профессионалы. Само мероприятие прошло в формате семейного праздника", – отметил он.

По словам мэра, площадка в ТиНАО подходит для спорта и для проведения соревнований. Она оснащена самым современным оборудованием. На территории комплекса тренируется отделение спортивной школы олимпийского резерва "Москвич".

На сегодняшний день стрелковыми видами спорта в Москве увлекаются более 7 тысяч человек, указал Собянин.



"Развиваем для них соответствующую спортивную инфраструктуру: для тренировок уже оборудовано 10 стрельбищ. Также мы построили и открыли три спортивных комплекса с тирами", – рассказал он.

В частности, в 2026 году планируется достроить спортивно-стрелковый клуб в комплексе "Лужники".

Мэр напомнил, что с 2011 года столица совместно с инвесторами возвела свыше 200 объектов спорта.



Ранее стало известно, что на улице Молдагуловой в Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Площадь земельного участка составляет 0,56 гектара. Он располагается недалеко от станции метро "Выхино" Московского метрополитена.

