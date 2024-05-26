РИА Новости: советника губернатора Орловской области Лежнева задержали за хищение

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Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева задержали в связи с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, он находится в изоляторе временного содержания.

"Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан 25 мая и доставлен в изолятор временного содержания в Орле", – говорится в сообщении.

По данным собеседника агентства, задержание связано с делом о хищении 76 миллионов рублей.

До этого начальника отдела полиции в Москве Татьяну Фролову приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ее обвиняют в получении взяток за упрощение постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал заместителя начальника подмосковного управления ФСИН РФ Владимира Талаева. Следователи предъявили ему обвинение в получении взятки.