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23 мая, 14:34

Политика

Суд арестовал замглавы УФСИН Подмосковья Талаева по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы арестовал замглавы подмосковного УФСИН Владимира Талаева по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как утверждает следствие, по предварительному сговору с иными фигурантами дела Талаев получил деньги от посредника, который действовал в интересах ООО "РЗН ФУД". В связи с этим ему было выдвинуто обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере по предварительному сговору.

В результате суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал до 20 июля Талаева.

Информация о задержании Талаева по подозрению в получении взятки появилась днем 23 мая.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией проводится во всех ведомствах, поэтому ни о какой кампанейщине речи не идет. Он уточнил, что пока не может раскрыть детали задержаний, так как не имеет на это полномочий.

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