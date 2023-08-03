Балкон стоимостью почти 6 млн рублей выставили на продажу в Лондоне

В Лондоне на продажу выставили балкон. В объявлении сказано, что он не относится ни к одной из квартир в доме и стоит 63 тысячи долларов, то есть почти шесть миллионов рублей.

Попасть на балкон можно, зайдя в подъезд, поднявшись по лестнице и открыв отдельную дверь. Продавцы рассчитывают, что террасу купит кто-то из жильцов, уже проживающих в доме, или же человек, которому нужна лондонская прописка. Балкон считается отдельным объектом недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



