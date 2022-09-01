Виллу жены Зеленского выставили в аренду в Форте-дей-Марми – СМИ

Чета Зеленских сдала свой роскошный особняк русским. Такая информация появились в итальянской прессе.

Газета Il Tirreno пишет, что виллу супруги украинского президента в Форте-дей-Марми недавно арендовала русскоговорящая пара из Лондона. Журналисты обратились с вопросами к местным риэлтерам, когда наткнулись на фото с виллы в соцсетях у некой россиянки. Позднее появилось опровержение этой новости, но уже в других СМИ.

В особняке – 15 комнат общей площадью 413 квадратных метров. Хозяева запросили за проживание в нем около 70 тысяч евро в месяц. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.