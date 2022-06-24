В Москве выставили на продажу квартиру умершей фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер

Фото: ЦИАН

Московскую квартиру фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, скончавшейся в 2019 году, выставили на продажу. Объявление размещено на сайте по поиску недвижимости ЦИАН.

Пятикомнатную квартиру площадью 230 квадратных метров в доходном доме купца Коровина на Тверском бульваре продают за 390 миллионов рублей. Вербер приобрела ее в начале 2000-х годов.

Алла Вербер умерла в августе 2019 года на 62-м году жизни. СМИ сообщали, что женщине стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов в итальянском городе Форте-дей-Марми. Анафилактический шок якобы спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.

Бизнес-леди известна тем, что она привезла в Россию более 500 зарубежных модных брендов. Благодаря ей в России узнали, что такое Chanel, Fendi, Dolce&Gabbana, Gucci. По словам представителей сферы моды, именно она определяла тенденции в стране с конца 90-х.