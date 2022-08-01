В США возник дефицит бумаги

Нехватка бумаги зафиксирована в Соединенных Штатах, в связи с чем певица Бритни Спирс не смогла выпустить свои мемуары.

Уточняется, что книгу планировалось опубликовать в январе 2023 года, однако теперь дата выхода отложена на неопределенный срок. В мемуарах певица рассказала о своей творческой деятельности, а также о конфликтах с семьей в период опекунства над ней.

Среди причин возникшего дефицита называются два фактора. Один из них связан с тем, что во время пандемии люди стали заказывать больше печатных изданий, в связи с чем вырос расход бумаги. Другой причиной стало массовое увольнение сотрудников целлюлозно-бумажных фабрик.

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