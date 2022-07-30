Президент "Фенербахче" заявил, что клуб не будет извиняться перед Украиной из-за кричалок

Фото: телеграм-канал Baza
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" не будет приносить извинения Украине из-за болельщиков, которые выкрикивали имя Владимира Путина во время матча с киевским "Динамо", сообщает издание Milliyet.
"Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами", – заявил президент клуба Али Коч.
Ранее сообщалось, что поведение болельщиков турецкого футбольного клуба "Фенербахче" во время матча с киевским "Динамо" стало поводом для начала дисциплинарного расследования УЕФА.
Уточнялось, что "Динамо" открыло счет на 57-й минуте голом Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков "Фенербахче". В свою очередь, поклонники турецкого клуба начали скандировать имя российского лидера Владимира Путина.
Имя Путина начали скандировать фанаты турецкого ФК "Фенербахче" во время матча
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: