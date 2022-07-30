Президент "Фенербахче" заявил, что клуб не будет извиняться перед Украиной из-за кричалок

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Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" не будет приносить извинения Украине из-за болельщиков, которые выкрикивали имя Владимира Путина во время матча с киевским "Динамо", сообщает издание Milliyet.

"Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами", – заявил президент клуба Али Коч.

Ранее сообщалось, что поведение болельщиков турецкого футбольного клуба "Фенербахче" во время матча с киевским "Динамо" стало поводом для начала дисциплинарного расследования УЕФА.

Уточнялось, что "Динамо" открыло счет на 57-й минуте голом Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков "Фенербахче". В свою очередь, поклонники турецкого клуба начали скандировать имя российского лидера Владимира Путина.

