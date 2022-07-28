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Спорт

28 июля, 21:15

УЕФА начал расследование инцидента на матче с украинским "Динамо"

спорт

Фото: телеграм-канал SHOT

Поведение болельщиков турецкого футбольного клуба "Фенербахче" во время матча с киевским "Динамо" стало поводом для начала дисциплинарного расследования УЕФА, сообщает РИА Новости.

"В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который был сыгран 27 июля 2022 года в Стамбуле", – говорится в сообщении организации.

Как отметили в организации, "Динамо" открыло счет на 57-й минуте голом Виталия Буяльского, который сделал провокационный жест в адрес болельщиков "Фенербахче". В свою очередь, поклонники турецкого клуба начали скандировать имя российского лидера.

По данным СМИ, главный тренер киевского клуба Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию из-за данного инцидента.

При этом "Динамо" обыграло "Фенербахче" со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что около 50 болельщиков футбольного клуба "Спартак" задержали в центре Москвы за нарушение общественного порядка.

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