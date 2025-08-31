Форма поиска по сайту

31 августа, 09:15

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества

Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

Путин прибыл в Саров, где расположен федеральный ядерный центр

Путин подарил мотоцикл "Урал" жителю Аляски

Путин провел серию переговоров по телефону по итогам саммита на Аляске

Владимир Путин подарил мотоцикл "Урал" жителю Аляски Марку Уоррену

Житель Аляски получил от Путина новый мотоцикл "Урал"

Путин подарил мотоцикл жителю Анкориджа

Владимир Путин подарил мотоцикл жителю Аляски

Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Форум состоится уже вечером 31 августа, а 1 сентября там же пройдет заседание в формате "ШОС плюс".

К лидерам стран–членов Шанхайской организации сотрудничества присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайским председательством государств и международных организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

