Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Форум состоится уже вечером 31 августа, а 1 сентября там же пройдет заседание в формате "ШОС плюс".

К лидерам стран–членов Шанхайской организации сотрудничества присоединятся руководители стран-наблюдателей, партнеров по диалогу объединения, приглашенных китайским председательством государств и международных организаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

