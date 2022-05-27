Путин провел телефонный разговор с канцлером Австрии Нехаммером

Владимир Путин провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Об этом сообщили в Кремле.

Президент России дал оценку ситуации в контексте спецоперации и проинформировал о том, как обеспечивается безопасность судоходства в Азовском и Черном морях. Путин акцентировал внимание на том, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов, а также указал на саботаж Киевом переговорного процесса.

Лидер РФ и канцлер Австрии обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности. Путин подчеркнул, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Президент дал подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза.

Кроме того, Владимир Путин подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам газа в Австрию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

