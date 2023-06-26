Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 22:45

Политика

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, этого хотели в Киеве – Путин

Новости часа: Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен

Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть и нефтепродукты РФ до конца 2023 года

Новости часа: Минтранс работает над льготными билетами взамен просроченных в период КТО

Мишустин отметил слаженную работу кабмина в дни попытки вооруженного мятежа

Мишустин призвал к консолидации общества на фоне попытки вооруженного мятежа в РФ

В Кремле заявили, что режим КТО в Москве отменят в ближайшее время

В Кремле сообщили о скорой отмене режима КТО

В ходе обращения Владимира Путина к гражданам, президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.

Российский лидер заявил, что любой шантаж, попытки устроить смуту обречены на провал. Кроме того, мятеж в любом случае был бы подавлен.

Путин также отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков.

Президент России выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа.

Путин заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" попытались использовать втемную.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика