26 июня, 22:45Политика
Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм
В ходе обращения Владимира Путина к гражданам, президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.
Российский лидер заявил, что любой шантаж, попытки устроить смуту обречены на провал. Кроме того, мятеж в любом случае был бы подавлен.
Путин также отметил мужество и самоотверженность павших героев-летчиков.
Президент России выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа.
Путин заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" попытались использовать втемную.
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