МИД РФ объявил о введении ответных санкций против Евросоюза

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МИД РФ назвал нелегитимным и подрывающим основы международного права 11-й пакет антироссийских санкций ЕС. В ведомстве пообещали своевременно отвечать на недружественные по отношению к России действия Запада.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым <...> запрещен въезд на территорию нашего государства. <...> Любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД уточнили, что ответные ограничения со стороны России затронут представителей силовых ведомств, чиновников, сотрудников компаний и простых граждан, которые так или иначе причастны к оказанию поддержки Украине, а также политиков, ответственных за введение санкций против РФ, европейских депутатов, поддерживающих конфронтацию с Москвой.

23 июня вступил в силу очередной пакет санкций Евросоюза против России. Под ограничения подпал ряд телеканалов, в том числе "Царьград" и RT Balkan, а также 87 предприятий ОПК из разных стран, оказывающих поддержку России. Кроме того, отныне полностью запрещены поставки нефти из РФ по северной ветке нефтепровода "Дружба".



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