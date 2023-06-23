В Кремле не стали комментировать 11-й пакет санкций ЕС

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ и попросил дождаться официальной публикации документа. Он заявил, что не следует давать оценок по сообщениям прессы.

"Он разве был опубликован? Некоторые подробности появлялись, но пока детально он не был опубликован", – сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

23 июня министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что одиннадцатый санкционный пакет против РФ вступил в силу.

Глава ведомства Маргус Цахкна отметил, что Эстония и ЕС продолжат работу над эффективностью вводимых ограничений, они должны касаться тех секторов России, из которых она получает наибольшую поддержку.

В список попали около 1 800 физических и юридических лиц. Кроме того, санкции будут распространены и на товары авиации и дорожный транспорт.

Позже стало известно, что ЕС утвердил одиннадцатый санкционный пакет против РФ, документ вводит в том числе механизм, позволяющий обходить России ограничения. Он позволит вводить санкции против третьих стран.

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