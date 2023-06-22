На Украине заявили о подготовке к прекращению транзита газа из РФ с 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украина начала готовиться к прекращению поставок российского газа после 2024 года. Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

По его мнению, вероятность того, что Россия и Украина смогут договориться о продлении контракта на транзит газа в Европу, крайне низкая. При этом действие документа заканчивается уже в конце следующего года.

Глава украинского Минэнерго уверен, что к тому моменту Европа уже в какой-то степени будет готова к очередному сокращению поставок, поскольку в текущих условиях уже смогла частично отказаться от российского голубого топлива и найти ему альтернативы, в том числе в виде сжиженного газа.

Отмечается, что на транзит через Украину приходится только 5% всех поставок газа в Европу. В то же время он обеспечивает почти весь газовый импорт Словакии, и порядка половины – Австрии.

В конце мая газета Washington Post сообщала, что Киев и "Нафтогаз Украины" настаивают на сохранении транзита российской нефти и газа через территорию страны. Как писало издание, на Украине стремятся едва ли не к полному разрыву экономических связей с РФ, но в то же время у страны нет другого выбора, кроме как поддерживать свои с коммерческие сделки с компаниями из России.

