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21 апреля, 17:15

Общество

Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ на схожую специальность

Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ на схожую специальность

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Поступить в вуз из колледжей без ЕГЭ можно будет лишь на схожую специальность. Закон подписал Владимир Путин.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде университет был вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных экзаменов вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет.

Теперь абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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