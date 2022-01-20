Собянин доложил Путину об адаптации экономики Москвы к условиям пандемии

Экономика Москвы адаптировалась к непростым условиям пандемии и демонстрирует рост вопреки неблагоприятным прогнозам, заявил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

"Много было всяких пессимистических прогнозов о том, что в пандемию экономика не справится, будут серьезные проблемы. Предварительные итоги года показывают, что экономика справляется с этими вызовами, адаптировалась к непростым условиям", – сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, столица демонстрирует плюсовые значение практически по всем показателям не только в сравнении с 2020 годом, но и 2019-м. Мэр уточнил, что объем промышленного производства вырос на 28%, строительства – на 23%, инвестиций – на 12%.

Также Собянин рассказал, что в 2021 году с трудностями столкнулись столичные сферы общественного питания, торговли и услуг, однако им также удалось достичь позитивных значений по многим показателям. Он отметил, что это стало возможным из-за повышенной потребительской активности москвичей на фоне специфических условий пандемии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.