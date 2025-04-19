Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 апреля.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Боевые действия остановлены с 18:00 19 апреля. О перемирии Верховный Главнокомандующий сообщил в Кремле после доклада начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

На Пасху в московских храмах ожидают более полутора миллионов верующих. Возможны ограничения движения в районах, где пройдут праздничные службы. Перекрыто движение на участках дорог рядом с Храмом Христа Спасителя.

Реконструкция подмостовых пространств свяжет между собой районы северо-восточного административного округа, такие как Ростокино, Алексеевском, а также образует пешеходную связанность между такими популярными местами, как парк Сокольники, парк ВДНХ, ботанический сад РАН. Помимо развития велопешеходной инфраструктуры, в проектах запланирована реконструкция участков уличной дорожной сети.