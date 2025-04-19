Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 апреля

Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО

Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО

Путин и Собянин осмотрели новые корпуса МГТУ имени Баумана

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 апреля

Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Владимир Путин заявил, что видит риски торможения жилищного строительства в России

Песков заявил, что развитие отношений России и США идет хорошо

Переговоры Путина и спецпосланника США Уиткоффа продлились 4,5 часа

Встреча Путина и Уиткоффа продлилась больше 4,5 часов

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 апреля.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Боевые действия остановлены с 18:00 19 апреля. О перемирии Верховный Главнокомандующий сообщил в Кремле после доклада начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

На Пасху в московских храмах ожидают более полутора миллионов верующих. Возможны ограничения движения в районах, где пройдут праздничные службы. Перекрыто движение на участках дорог рядом с Храмом Христа Спасителя.

Реконструкция подмостовых пространств свяжет между собой районы северо-восточного административного округа, такие как Ростокино, Алексеевском, а также образует пешеходную связанность между такими популярными местами, как парк Сокольники, парк ВДНХ, ботанический сад РАН. Помимо развития велопешеходной инфраструктуры, в проектах запланирована реконструкция участков уличной дорожной сети.

Читайте также
властьполитикаобществогородвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика