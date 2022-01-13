В России не рассматривают введение QR-кодов для подростков – Песков

Вводить ограничения с QR-кодами для подростков не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В стране зарегистрировали вакцину для подростков от 12 до 17 лет. Прививать от ковида их будут с согласия родителей.

Также Песков отметил, что каждая волна имеет свои особенности. Новый штамм очень заразный, но болезнь протекает менее опасно. По его словам, сейчас страна гораздо лучше подготовлена к новой вспышке ковида, но людям все равно нужно вакцинироваться.

Это единственный способ, который может спасти от смертельного исхода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.