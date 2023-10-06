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06 октября, 07:15

Происшествия

Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было – Путин

Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было – Путин

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Владимир Путин рассказал о расследовании крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Авиакатастрофа случилась в августе в небе над Тверской областью. Установлением всех обстоятельств занимается Следственный комитет России.

По словам российского президента, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это результат экспертизы, проведенной СК РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Крушение самолета Пригожина
властьпроисшествиявидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
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