Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было – Путин

Владимир Путин рассказал о расследовании крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Авиакатастрофа случилась в августе в небе над Тверской областью. Установлением всех обстоятельств занимается Следственный комитет России.

По словам российского президента, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это результат экспертизы, проведенной СК РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.