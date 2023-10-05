Запад никак не скрывает намерения воевать до последнего украинца – Песков

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Западные страны планируют воевать до последнего украинца, используя ВСУ как дешевых солдат. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Запад даже не скрывает этого. Пескова попросили прокомментировать слова министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрена, который подчеркнул важность продолжения поддержки Киева.

"Это такое достаточно типичное заявление. Украину продолжают использовать как дешевых солдат. Намерение продолжать воевать до последнего украинца уже фактически не скрывают", – заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что скоро украинские граждане будут слышать такие заявления с другой стороны для себя.

Ранее постпред РФ Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что большинство украинцев понимают то, что политика Киева несет в себе угрозу. По этой причине мобилизацию, проводимую в государстве, начали назвать "могилизацией", рассказал он.

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