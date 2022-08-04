Новости последнего часа: Путин разрешил тратить маткапитал на образовательные услуги

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон, разрешающий тратить материнский капитал на образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Отдых на горнолыжных курортах России в зимнем сезоне подорожает на 10–20%, заявили в Ассоциации туроператоров России.

Финские магазины ограничат продажу санкционных товаров российским туристам, сообщают СМИ со ссылкой на МИД Финляндии.

