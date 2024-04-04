Путин заявил, что главная цель теракта в "Крокусе" – нанесение ущерба единству РФ

Во время выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов Владимир Путин заявил, что главной целью заказчиков, организовавших теракт в "Крокус Сити Холле", был подрыв единства российского многонационального общества. Президент России подчеркнул, что страна с установившимся межконфессиональным и межэтническим согласием сообществ не может быть объектом нападения со стороны исламских фундаменталистов.

Кроме того, глава государства добавил, что административный и финансовый ресурс в стране в данный момент сконцентрирован на развитии оборонных отраслей производства. Однако в экономической сфере все сбалансировано и необходимость переводить экономику на военные рельсы отсутствует.

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