Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля, 15:30

Происшествия

Путин заявил, что главная цель теракта в "Крокусе" – нанесение ущерба единству РФ

Путин заявил, что главная цель теракта в "Крокусе" – нанесение ущерба единству РФ

Мишустин заявил, что в России есть все возможности для развития электротранспорта

Мишустин заявил, что в РФ удалось стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо

Ограничения против РФ превышают все вместе взятые санкции против других стран – Мишустин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 апреля

Путин потребовал кардинально обновить подходы к миграционной политике

Путин сообщил об анализе действий служб и организаций, отвечавших за "Крокус Сити Холл"

Путин поручил сократить время досмотра грузового транспорта на госгранице до 10 минут

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Путин заявил, что страна столкнулась с подготовленным массовым убийством мирных людей

Во время выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов Владимир Путин заявил, что главной целью заказчиков, организовавших теракт в "Крокус Сити Холле", был подрыв единства российского многонационального общества. Президент России подчеркнул, что страна с установившимся межконфессиональным и межэтническим согласием сообществ не может быть объектом нападения со стороны исламских фундаменталистов.

Кроме того, глава государства добавил, что административный и финансовый ресурс в стране в данный момент сконцентрирован на развитии оборонных отраслей производства. Однако в экономической сфере все сбалансировано и необходимость переводить экономику на военные рельсы отсутствует.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
властьпроисшествияэкономикавидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика