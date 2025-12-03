03 декабря, 17:15Общество
Путин вручил волонтеру награду за помощь в ликвидации разлива нефти в Черном море
Владимир Путин вручил статуэтку волонтеру года Анне Плужниковой, которая внесла личный вклад в ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Церемония награждения победителей премии "Мы вместе" прошла в национальном центре "Россия".
Также глава государства встретился с волонтерами – участниками Международного форума "Мы Вместе". Он отметил большой вклад активистов и поблагодарил их за работу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.