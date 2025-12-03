Путин вручил волонтеру награду за помощь в ликвидации разлива нефти в Черном море

Владимир Путин вручил статуэтку волонтеру года Анне Плужниковой, которая внесла личный вклад в ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Церемония награждения победителей премии "Мы вместе" прошла в национальном центре "Россия".

Также глава государства встретился с волонтерами – участниками Международного форума "Мы Вместе". Он отметил большой вклад активистов и поблагодарил их за работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.