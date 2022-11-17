Стоимость столичных парковок частично изменится с 24 декабря

Стоимость парковок в Москве будет частично изменена с 24 декабря. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

Также стало известно о новой инициативе. Столичным пенсионерам могут разрешить бесплатно парковаться по выходным в местах с повышенным тарифом. Эту идею на данный момент прорабатывают в ведомстве.

Как изменится ситуация на столичных парковках? Где изменятся цены? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.