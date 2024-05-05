Ограничения на движение транспорта сняли в Москве после репетиции парада Победы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

На ряде столичных улиц сняли временные ограничения из-за проведения генеральной репетиции парада Победы. Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

В департаменте уточнили, что движение на ранее закрытых участках открыто.

В связи с репетицией парада были ограничения на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади и нескольких центральных набережных. Столичная Госавтоинспекция призывала водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут поездки.

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Москве 5 мая. Сначала почетный караул внес на Красную площадь российский флаг и Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. После этого состоялся объезд выстроившихся парадных расчетов, затем проследовали пешие колонны, разделенные по родам войск, далее проехала механизированная колонна техники. Завершилась репетиция полетом истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.