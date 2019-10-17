Температуру в жилых домах столицы понизят из-за потепления

Из-за аномального потепления квартиры москвичей немного охладят. Энергетики понижают градус в системе отопления. Температура в магистральной сети уменьшится до 75-ти градусов. Это значит, что в батареях будет 45.

Регулировка системы идет автоматически. А отключать отопление совсем сейчас нецелесообразно. Это трудоемкий процесс, который занимает несколько дней.

Если в вашем доме по-прежнему слишком жарко, то следует обращаться в управляющую компанию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.