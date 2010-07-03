Столичных водителей призвали отложить поездки на позднее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения оценил заторы в Москве в девять баллов. Водителей призвали отложить поездки на более позднее время.

Наиболее сложная обстановка на Садовом, Третьем транспортном кольце, улице Профсоюзной и на востоке МКАД.

На большинстве вылетных магистралей движение протекает в штатном режиме. В ЦОДД отметили, что после 19:30 ситуация на столичных дорогах нормализуется.

Движение в городе очень плотное. Сейчас 9 баллов. Сложнее всего на Садовом, ТТК, Профсоюзной ул. и на востоке МКАД. Зато на большинстве вылетных магистралей движение рабочее. Но если есть возможность, отложите поездки на более позднее время. После 19:30 ситуация нормализуется. pic.twitter.com/xdHErYDljE — ЦОДД (@gucodd) October 17, 2019



Ранее сообщалось, что на Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы № 20, 21, 35, 43, 65. Там пришлось изменить троллейбусные маршруты.