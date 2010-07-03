Столичных водителей призвали отложить поездки на позднее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр организации дорожного движения оценил заторы в Москве в девять баллов. Водителей призвали отложить поездки на более позднее время.
Наиболее сложная обстановка на Садовом, Третьем транспортном кольце, улице Профсоюзной и на востоке МКАД.
На большинстве вылетных магистралей движение протекает в штатном режиме. В ЦОДД отметили, что после 19:30 ситуация на столичных дорогах нормализуется.
Ранее сообщалось, что на Хорошевском шоссе из-за повреждения контактной сети задерживаются троллейбусы № 20, 21, 35, 43, 65. Там пришлось изменить троллейбусные маршруты.