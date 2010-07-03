Мосгорсуд оставил генерала СК Дрыманова в СИЗО

Мосгорсуд продлил заключение под стражу бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) генерала Александра Дрыманова по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Предварительное следствие завершено. Защита просила перевести генерала под домашний арест. Суд отказался это сделать.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 сентября 2019 года", – сказал он.
Следствие заявило, что Дрыманов, оказавшись на свободе, может скрыться или связаться с другими фигурантами дела, которые находятся сейчас в розыске.
О задержании Дрыманова стало известно 17 июля 2018 года. Его преследование ведется в рамках расследования дела о коррупции в СК. Сотрудников пытались подкупить представители вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).
В рамках данного уголовного дела были осуждены бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, бывший первый заместитель Дрыманова Денис Никандров.
В обвинительном заключении говорится, что Дрыманов получил "незаконное денежное вознаграждение" за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
2 июля сообщалось, что Мосгорсуд оставил Дрыманова под стражей до 16 июля.
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