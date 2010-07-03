В мобильном приложении "Аэроэкспресс" появился искусственный интеллект

11:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В последней версии приложения "Аэроэкспресс" появилась функция ввода персональных данных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
"Благодаря встроенной в приложение системе искусственного интеллекта, разработанной компанией Smart Engines, пассажирам больше не придется вручную вводить данные документов", – говорится в сообщении.
Как уточняется, при покупке билетов достаточно просто навести камеру мобильного на страницу паспорта, а приложение самостоятельно заполнит нужные поля. Таким образом, процесс ввода данных займет несколько минут.
В пресс-службе подчеркнули, что пользователи могут быть уверены в защите своих персональных данных – обработка производится на устройстве пользователя и не передается сторонним организациям.
Ранее сообщалось, что между Шереметьево и Белорусским вокзалом планируют запустить двухэтажные аэроэкспрессы. Они выйдут на маршрут в конце ноября – в начале декабря. В обе стороны будут ходить 39 новых пар поездов.
Для запуска нужно разрешить проблему в Тверском путепроводе, куда поезда не вписываются из-за габаритов. Ремонт будут проводить по ночам – с 23:00 до 5:00, чтобы сохранить расписание и количество электричек в наиболее загруженные часы. Движение составов во время окон организуют по одному пути в реверсивном режиме.
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