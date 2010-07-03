Метеорный поток Ориониды достигнет пика активности 21–22 октября

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Метеорный поток Ориониды в созвездии Ориона достигнет пика активности 21–22 октября 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона – Ориониды. Он действует ежегодно со 2 октября по 7 ноября с пиком активности 21–22 октября", – говорится в сообщении.

Ориониды, образованные знаменитой кометой Галлея, демонстрируют быстрые и яркие метеоры, оставляющие следы, среди которых встречаются и разноцветные: белые, красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. Как отмечается, наблюдать метеорный поток лучше всего с полуночи до утра в юго-восточной части неба при ясной погоде.

Число падающих метеоров достигает в среднем 20 метеоров в час, в максимуме – 30. Скорость метеоров составляет 66 километров в час. Уточняется, что в этом году наблюдение метеоров Орионид может незначительно помешать Луна, которая ночью расположится недалеко от радианта Орионид.

В ночь на 13 августа небо над Москвой также украсил звездный дождь – метеорный поток Персеиды. По словам экспертов, он входит в тройку самых зрелищных космических явлений – белые светящиеся струйки будто "расчерчивают" ночной небосвод.

