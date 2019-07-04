Форма поиска по сайту

04 июля 2019, 12:15

Город

Собянин рассказал о положительном влиянии программы "Моя улица" на здоровье горожан

Собянин рассказал о положительном влиянии программы "Моя улица" на здоровье горожан

Программа "Моя улица" полностью соответствует теме Urban Health. Об этом в своем выступлении на урбанфоруме заявил Сергей Собянин.

Развитие пешеходных и зеленых зон притягивает жителей на улицу, где приятно прогуляться. В результате люди больше времени проводят на воздухе, что благоприятно влияет на их здоровье.

Мэр добавил, что работа по развитию комфортной городской среды будет продолжаться и в рамках других программ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

видео мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство строительство Мой район Полина Соловьева

