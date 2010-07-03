В России создадут систему обращения с опасными отходами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственная Дума рассмотрела правительственный законопроект, предусматривающий создание федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Соблюдение единой схемы будет обязательным условием для осуществления деятельности по обращению с такими отходами. Схема включает в себя сведения об образовании отходов I и II классов опасности и обращении с ними, данные об индивидуальных предпринимателях, юрлицах, имеющих соответствующие лицензии, сведения об объектах, где обрабатывают, утилизируют, обезвреживают и размещают отходы.

"Плату за услуги в сфере обращения с отходами I и II классов опасности предлагается определять путем государственного тарифного регулирования", – сказано в сообщении.

Будет создана единая информационная система учета и контроля отходов I и II классов опасности. Это позволит контролировать потоки движения отходов от источника их образования до места обработки.

Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что отходы I и II классов опасности – самые опасные. Из 350 тысяч тонн сегодня обезвреживается, утилизируется и перерабатывается не более трех процентов, а остальное "сваливается в леса, в овраги".

Ранее сообщалось, что Москва досрочно переходит к системе раздельного сбора отходов. Переход будет происходить в несколько этапов, первый начнется 1 января 2020 года. До конца года в Москве оборудуют все точки сбора мусора раздельными контейнерами.

