Названы самые чистые и грязные регионы России

Самыми "грязными" регионами России были признаны Красноярский край, а также Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области, Такие данные приводит общественная организация "Зеленый патруль". Эксперты составили экологический рейтинг российских регионов по итогам весеннего исследования, передает РИА Новости.
По словам специалистов, проблемные с экологической точки зрения регионы не могут запустить мусорную реформу. Они ограничиваются имитацией сортировки и переработки отходов вместо запуска новых, действующих мощностей и сокращения вывоза мусора на полигоны, считают в "Зеленом патруле".
Верхние строчки экологического рейтинга этой весны занимают Алтайский край, Тамбовская и Белгородская области, республика Алтай. Они оказались самыми чистыми регионами страны.
В конце 2018 года активисты "Зеленого патруля" также составили рейтинг регионов с самой благополучной экологической обстановкой. В нем, как и весной, лидировали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. Помимо них, в топ-10 вошли Курская, Белгородская, Мурманская и Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что в День эколога, 5 июня, на востоке Москвы пройдет уборка береговой линии реки Серебрянка. Кроме того, в парке "Кузьминки-Люблино" состоится экологическая акция "По щучьему велению".
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