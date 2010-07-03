В День эколога в Москве пройдет акция по уборке берегов

Фото: Москва 24/ Михаил Сипко

Акция по уборке берегов пройдет на московских водоемах в День эколога, 5 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В День эколога Мосприрода приглашает принять участие в экологической акции, которая проводится при поддержке Международной ассоциации озерных регионов в разных городах России. Цель мероприятия – поддержание экологического состояния берегов водных объектов", – сообщило ведомство.

На востоке Москвы пройдет уборка береговой линии реки Серебрянка, в ЮВАО в парке "Кузьминки-Люблино" состоится экологическая акция "По щучьему велению". Также уборка береговой линии пройдет и в других округах.

День эколога отмечается ежегодно 5 июня, во Всемирный день окружающей среды.

