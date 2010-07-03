Медведев сообщает о скором закрытии ряда крупных мусорных полигонов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство собирается в ближайшее время закрыть ряд проблемных свалок, передает ТАСС.

"В ближайших планах – закрыть и рекультивировать такие свалки, как "Черная дыра", Игумново, Кучинская свалка, "Красный бор", – сказал он, выступая с ежегодным отчетом в Думе.

По словам Медведева, это очень проблемные территории. Власти займутся ими, подчеркнул он.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году было ликвидировано 28 опасных свалок, в частности полигоны "Быково", "Электросталь", "Каширский" в Московской области, промзона предприятия "ДарИта".

В марте Медведев поручил Минприроды совместно с правительством Нижегородской области взять на особый контроль завершение ликвидации экологически вредных объектов на территории этого региона: полигона твердых бытовых отходов "Игумново", а также свалки промотходов "Черная дыра" и шлаконакопителя "Белое море". Объем отходов на этих трех объектах превышает 13 миллионов тонн.

Полигон опасных отходов "Красный бор" в Ленинградской области полностью передадут на баланс РФ. После этого в сотрудничестве с "Росатомом" в рамках программы "Чистая страна" будут выделены деньги для ликвидации экологического ущерба от этого полигона.

В 2017 году жители Балашихи обратились к Владимиру Путину во время прямой линии. Они просили обратить внимание на мусорный полигон "Кучино", который существует более 50 лет и загрязняет окружающую среду. Глава государства потребовал закрыть полигон в течение месяца.

Свалку закрыли с 23 июня по приказу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. После рекультивации территорию полигона могут превратить в горнолыжный спуск. Всех работников полигона "Кучино" уволили.