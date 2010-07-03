Против двух авиадебоширов рейса из Ростова в Москву возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух авиапассажиров рейса, готовившихся к вылету из Ростова-на-Дону в Москву, сообщает Агентство "Москва".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что дело возбуждено по статье "Хулиганство".

Ранее в дежурную часть линейного отдела МВД ростовского аэропорта Платов сообщили о том, что экипажу самолета, который готовится к вылету в Москву, нужна помощь полиции. Отмечалось, что двое пассажиров начали проявлять агрессию и оскорблять бортпроводника. На его неоднократные замечания дебоширы не реагировали.

Обоих мужчин сняли с рейса и доставили в участок аэропорта. Ими оказались жители Москвы 30 и 33 лет.