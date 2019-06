MoscowUrban FEST 2019: коллективная психотерапия и взгляд на город глазами собак

Фото: предоставлено организаторами

Больше 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны, проведут во время ежегодного крупнейшего урбанистического фестиваля MoscowUrban FEST. В этом году центральной темой стало понятие "Умвельт" (umwelt) – срез окружающего мира, доступный для нашего восприятия, которое, в свою очередь, ограничено нашими органами чувств и познаниями.

Программа фестиваля, который пройдет с 4 по 7 июля в "Зарядье", разделена на три тематических блока: "Почувствуй", "Осознай" и "Посмотри иначе". Она включает как традиционные выступления звезд урбанистики и архитектуры, йогу на "Парящем мосту", тренировки, кинопоказы, детские активности, так и впервые – серию спектаклей, созданных горожанами, прогулки с разным "умвельтом" (в том числе с бывшим бездомным), а также медитативное гудение в павильоне-куполе "Зарядья".

Осознай

Подвергаем сомнению привычный ход мыслей

Среди спикеров – один из самых известных психиатров, автор книги "Стресс в большом городе" Мазда Адли (Mazda Adli). Вместе с блогером Ильей Варламовым профессор обещает провести в концертном зале "Зарядья" коллективный сеанс психотерапии, который закончится хоровым пением. Его книгу, впервые издаваемую в России, можно будет купить на фестивале. Кроме того, состоится презентация книги всемирно известного датского архитектора Рейнира де Граафа (Reinier de Graaf) "Четыре стены и крыша. Сложная природа простой профессии", а известный психолог Колин Эллард (Colin Ellard) расскажет о взаимосвязи архитектуры городов и нашего настроения. Социолог, автор книги "Плоть и камень" Ричард Сеннет (Richard Sennet) в формате публичного интервью ответит на вопросы политолога Екатерины Шульман.

Проект Level One подготовил несколько специальных мероприятий: специалист по истории средних веков Петр Мазаев расскажет, как проектировщики наших дней могут использовать опыт древних городов; на лекции Егора Сартакова услышим стихи великих писателей о памятниках в городе и разберем скрытые в них смыслы; на лекции филолога Никиты Петрова узнаем, как возникают городские мифы, и рассмотрим механизмы коллективной памяти горожан.

Фото: предоставлено организаторами

Почувствуй

Что будет, если мы начнем замечать не только то, как город выглядит, но и как он пахнет, звучит, какой он на вкус и на ощупь?

На лекции о синестезии Антон Сидоров-Дорсо расскажет, могут ли звуки быть шершавыми или мокрыми, чем пахнут буквы и как городские общественные пространства могут провоцировать синестетические переживания. Сомелье Эммануэль Розье (Cordobar в Берлине), Егор и Анна Колосовы (сервис подписки на вино WineCases) поговорят о винной культуре в Москве и в других городах мира.

Также гостей ждут иммерсивное путешествие с парфюмерами HolyNose и кандидатом исторических наук Марией Пироговской, во время которого можно будет узнать, какие запахи правили Москвой прошлого и где в современном городе можно услышать интересные ароматы настоящего; мастер-класс с музыкантом группы "Терпение" Сергеем Дмитриевым, во время которого участники создадут трек города, записанный полностью из звуков улиц; а также мастер-классы в полной темноте под руководством незрячих и слабовидящих гидов.

Посмотри иначе

Город животных, город ритуалов, виртуальности, субкультур и скрытых смыслов

Исследовать альтернативные взгляды на город поможет серия прогулок, во время которых гости увидят улицы столицы глазами кинолога и собак, художника, бывшего бездомного (совместный проект с благотворительной организацией "Ночлежка"), архитектора и саунд-дизайнера.

Кейтлин Даути (Caitlin Doughty), death-positive активист и автор бестселлера "Уйти красиво", прочитает эксклюзивную лекцию о ритуальных традициях разных народов мира. Специалист по геймификации Штеффен Вальц (Steffen Walz) в своей лекции "Геймификация: город как игровая площадка" расскажет, как переосмыслить подходы к проектированию городов, используя принципы компьютерных игр и не только. Самый яркий художник Южной Кореи мистер Чой Джонг Хва (Choi Jeong Hwa) прочитает лекцию о том, где искать счастье в городе, а также вместе с участниками воркшопа создаст яркую инсталляцию.

Фото: предоставлено организаторами

Театр Community Stage вместе с MoscowUrban FEST представит сразу два спектакля: поэтический jam про внешний и внутренний космос "Юре бы это понравилось", а также проект петербургского "Невидимого театра" – спектакль-путешествие в прошлое по дневникам Геннадия Шпаликова "Я шагаю по Москве".

Урбанистические кинопоказы от Beat Films включают сразу две премьеры: исследование режиссера Кристофа Шауб "Архитектура Бесконечности" (Architecture of Infinity) – историю священных пространств, обладающих особой магией, и французский фильм "Что-то настоящее" (The Real Thing), посвященный городам-копиям Венеции и Парижа в странах третьего мира. Также на фестивале будет показан "Город глазами кота" (The Wild Amsterdam) – увлекательная история, "рассказанная" котом Фрицем о том, что город существует не только для людей. Продюсер фильма сам приедет на фестиваль и проведет мастер-класс по съемке документальных картин.

6 июля состоятся премьерные показы "Театра москвичей" – специального проекта фестиваля, созданного совместно с горожанами. До старта фестиваля несколько десятков людей под руководством опытных театральных деятелей попробуют себя в качестве актеров и драматургов. Одни жители Москвы создадут пьесы, действие которых происходит в городе на основе реальных событий, а другие – в них сыграют. Итог работы творческой мастерской MoscowUrban FEST будет представлен на фестивале в "Зарядье".

Фото: предоставлено организаторами

Серию воркшопов проведут профессиональные спасатели, пожарные и врачи ГК "Пространство безопасности", а авторы проектов "Горка" и "Заповедный луг" расскажут, как построить город своими руками, обустроить детскую площадку во дворе, разбить свою клумбу и сделать самостоятельно целый районный парк.

Гостей будут ждать интеллектуальные дебаты на самые острые городские темы и серия презентаций спикеров в формате образовательных вечеринок PechaKucha.

Фестиваль завершится масштабным вечерним концертом под открытым небом парка "Зарядье". На сцену выйдут экспериментальный немецкий электронный музыкант Daniel Brandt; лондонская группа, объединяющая элементы североафриканских музыкальных стилей, панка и джаза Melt Yourself Down; 1/2 Orchestra ("Полоркестра") – московский коллектив, исполняющий музыку на стыке джаза, фанка и хип-хопа и российский фанк-соул коллектив The Soul Surfers, который смог покорить США и Европу своим звучанием.

Вход на события MoscowUrban FEST свободный. На отдельные мероприятия – по предварительной регистрации, детали доступны по ссылке.