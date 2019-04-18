Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

18 апреля, 18:16

Актером может стать любой: MoscowUrban FEST объявил набор в лабораторию "Театр москвичей"

культура город

MoscowUrban FEST объявил набор в лабораторию "Театр москвичей", в которой горожанам будет предложено как создавать собственные пьесы, так и играть в них. Итогом лаборатории станет спектакль, который будет показан 6-7 июля в "Зарядье" в рамках фестиваля Московского урбанистического форума.

Фото предоставлено организаторами

Главное условие для участия в лаборатории – желание написать пьесу или выйти на сцену в качестве актера. Такие желания, по мнению кураторов проекта, могут испытывать люди разных профессий, не имеющие прямого отношения к театру, и "Театр москвичей" поможет им получить опыт создания театрального проекта.

Лаборатория пройдет в два этапа: 1) создание пьес и 2) репетиции спектакля. Для участия в первом принимаются заявки от тех, кто хочет стать драматургом. Из них кураторы выберут 12 человек, которые под руководством драматурга и сценариста Евгения Казачкова напишут в парах шесть пьес. Перед тем, как подать заявку, важно познакомиться с расписанием лаборатории и морально подготовиться к работе в таком режиме. Занятия будут проходить в центре Москвы – в Камергерском переулке.

Заявки в драматургическую лабораторию принимаются до 1 мая. Команда проекта свяжется с победителями не позднее 5 мая.

В конце мая будет объявлен конкурс на участие во втором этапе проекта – заявки смогут подать непрофессиональные актеры, которые сыграют в пьесах, созданных в драматургической лаборатории. Участие – свободное.

"Впервые в рамках крупнейшего в мире урбанистического фестиваля состоится показ спектакля "Театр москвичей" – это уникальный опыт, участниками которого станут горожане без профессиональной подготовки. Любой желающий уже сейчас может подать заявку в драматургическую лабораторию до 1 мая, в актерскую – с 24 мая по 10 июня. В итоге под руководством профессиональной команды будет поставлено несколько пьес", – рассказала директор фестиваля MoscowUrban FEST Арина Дробина.

С 4 по 7 июля в "Зарядье" пройдет фестиваль в рамках Московского урбанистического форума (MoscowUrban FEST). Тема – "Город/Внимание/Умвельт". В этом году москвичам будет предложено исследовать умвельты Москвы, увидеть столицу с новой стороны и полюбить ее еще больше. Концепция "Умвельт" подразумевает, что мир, который мы видим и принимаем за единственную действительность, – строго индивидуален и является результатом адаптации наших органов чувств под конкретные цели и задачи.

В программе – более 100 открытых образовательных и культурных мероприятий. За вдохновением и энергией на весь день предлагаем отправиться на завтраки-лекции и тренировки. Днем гостей будут ждать интеллектуальные дебаты на самые острые городские темы, презентации о том, как и почему мы видим и чувствуем город по-разному, а также уникальные кинопоказы. Фестиваль посетит автор бестселлера "Уйти красиво" Кейтлин Даути с лекцией о ритуальных традициях разных народов мира. Маленьких гостей фестиваля ждет обширная детская программа: открытые мастер-классы от архитектурной студии и увлекательные научные шоу об иллюзорности восприятия. Специально к MoscowUrban FEST будет разработана лимитированная коллекция эко-сумок с уникальным дизайном. Фестиваль завершится масштабным вечерним концертом под открытым небом парка "Зарядье" с участием фанк-соул коллектива The Soul Surfers и экспериментального музыканта Daniel Brandt. Вход на события Moscow Urban FEST свободный.

Подробности доступны на официальном сайте.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать