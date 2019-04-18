Актером может стать любой: MoscowUrban FEST объявил набор в лабораторию "Театр москвичей"

MoscowUrban FEST объявил набор в лабораторию "Театр москвичей", в которой горожанам будет предложено как создавать собственные пьесы, так и играть в них. Итогом лаборатории станет спектакль, который будет показан 6-7 июля в "Зарядье" в рамках фестиваля Московского урбанистического форума.

Фото предоставлено организаторами

Главное условие для участия в лаборатории – желание написать пьесу или выйти на сцену в качестве актера. Такие желания, по мнению кураторов проекта, могут испытывать люди разных профессий, не имеющие прямого отношения к театру, и "Театр москвичей" поможет им получить опыт создания театрального проекта.

Лаборатория пройдет в два этапа: 1) создание пьес и 2) репетиции спектакля. Для участия в первом принимаются заявки от тех, кто хочет стать драматургом. Из них кураторы выберут 12 человек, которые под руководством драматурга и сценариста Евгения Казачкова напишут в парах шесть пьес. Перед тем, как подать заявку, важно познакомиться с расписанием лаборатории и морально подготовиться к работе в таком режиме. Занятия будут проходить в центре Москвы – в Камергерском переулке.

Заявки в драматургическую лабораторию принимаются до 1 мая. Команда проекта свяжется с победителями не позднее 5 мая.

В конце мая будет объявлен конкурс на участие во втором этапе проекта – заявки смогут подать непрофессиональные актеры, которые сыграют в пьесах, созданных в драматургической лаборатории. Участие – свободное.

"Впервые в рамках крупнейшего в мире урбанистического фестиваля состоится показ спектакля "Театр москвичей" – это уникальный опыт, участниками которого станут горожане без профессиональной подготовки. Любой желающий уже сейчас может подать заявку в драматургическую лабораторию до 1 мая, в актерскую – с 24 мая по 10 июня. В итоге под руководством профессиональной команды будет поставлено несколько пьес", – рассказала директор фестиваля MoscowUrban FEST Арина Дробина.