Актером может стать любой: MoscowUrban FEST объявил набор в лабораторию "Театр москвичей"

MoscowUrban FEST объявил набор в лабораторию "Театр москвичей", в которой горожанам будет предложено как создавать собственные пьесы, так и играть в них. Итогом лаборатории станет спектакль, который будет показан 6-7 июля в "Зарядье" в рамках фестиваля Московского урбанистического форума.
Главное условие для участия в лаборатории – желание написать пьесу или выйти на сцену в качестве актера. Такие желания, по мнению кураторов проекта, могут испытывать люди разных профессий, не имеющие прямого отношения к театру, и "Театр москвичей" поможет им получить опыт создания театрального проекта.
Лаборатория пройдет в два этапа: 1) создание пьес и 2) репетиции спектакля. Для участия в первом принимаются заявки от тех, кто хочет стать драматургом. Из них кураторы выберут 12 человек, которые под руководством драматурга и сценариста Евгения Казачкова напишут в парах шесть пьес. Перед тем, как подать заявку, важно познакомиться с расписанием лаборатории и морально подготовиться к работе в таком режиме. Занятия будут проходить в центре Москвы – в Камергерском переулке.
Заявки в драматургическую лабораторию принимаются до 1 мая. Команда проекта свяжется с победителями не позднее 5 мая.
В конце мая будет объявлен конкурс на участие во втором этапе проекта – заявки смогут подать непрофессиональные актеры, которые сыграют в пьесах, созданных в драматургической лаборатории. Участие – свободное.
"Впервые в рамках крупнейшего в мире урбанистического фестиваля состоится показ спектакля "Театр москвичей" – это уникальный опыт, участниками которого станут горожане без профессиональной подготовки. Любой желающий уже сейчас может подать заявку в драматургическую лабораторию до 1 мая, в актерскую – с 24 мая по 10 июня. В итоге под руководством профессиональной команды будет поставлено несколько пьес", – рассказала директор фестиваля MoscowUrban FEST Арина Дробина.
В программе – более 100 открытых образовательных и культурных мероприятий. За вдохновением и энергией на весь день предлагаем отправиться на завтраки-лекции и тренировки. Днем гостей будут ждать интеллектуальные дебаты на самые острые городские темы, презентации о том, как и почему мы видим и чувствуем город по-разному, а также уникальные кинопоказы. Фестиваль посетит автор бестселлера "Уйти красиво" Кейтлин Даути с лекцией о ритуальных традициях разных народов мира. Маленьких гостей фестиваля ждет обширная детская программа: открытые мастер-классы от архитектурной студии и увлекательные научные шоу об иллюзорности восприятия. Специально к MoscowUrban FEST будет разработана лимитированная коллекция эко-сумок с уникальным дизайном. Фестиваль завершится масштабным вечерним концертом под открытым небом парка "Зарядье" с участием фанк-соул коллектива The Soul Surfers и экспериментального музыканта Daniel Brandt. Вход на события Moscow Urban FEST свободный.
Подробности доступны на официальном сайте.