В парке "Зарядье" открывается Московский урбанистический форум
В рамках Московского урбанистического форума проходит пленарное заседание международного конгресса Urban Health. Тема – "Городское пространство как источник здоровья".
Здоровье – один из ключевых элементов качества жизни. За последнее столетие ученым удалось увеличить продолжительность жизни человека, избавившись от многих вековых угроз здоровью. Но нарастающая урбанизация ставит новые вызовы: как сделать так, чтобы городская среда и образ жизни не подрывали самочувствие горожан, а способствовали активной и здоровой жизни. Так называемые болезни изобилия, с которыми сталкиваются современные горожане, требуют реакции профессионалов не только из области здравоохранения, но и из всех ключевых сфер городского развития.
На заседании затрагиваются вопросы:
С какими "болезнями века" борется современный город?
Как сделать здоровье ориентиром всех городских политик?
Как решить проблему популяризации здорового образа жизни?
Как на практике может работать подход Urban Health?
В обсуждении участвуют:
мэр Москвы Сергей Собянин;
заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова;
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова;
президент Международного сообщества по городскому здоровью Джо Айви Буффорд (США);
вице-мэр по социальным вопросам и здравоохранению города Хельсинки Санна Весиканса;
руководитель отдела здравоохранения ОЭСР Франческа Коломбо;
вице-президент Novo Nordisk, куратор программы Cities Changing Diabetes Нильс Лунд;
консультант по вопросам общественного здоровья при департаменте транспорта Лондона Люси Сондерс.
Модератор беседы – Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, фонд "Сколково".
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