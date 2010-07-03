В парке "Зарядье" открывается Московский урбанистический форум

В рамках Московского урбанистического форума проходит пленарное заседание международного конгресса Urban Health. Тема – "Городское пространство как источник здоровья".

Здоровье – один из ключевых элементов качества жизни. За последнее столетие ученым удалось увеличить продолжительность жизни человека, избавившись от многих вековых угроз здоровью. Но нарастающая урбанизация ставит новые вызовы: как сделать так, чтобы городская среда и образ жизни не подрывали самочувствие горожан, а способствовали активной и здоровой жизни. Так называемые болезни изобилия, с которыми сталкиваются современные горожане, требуют реакции профессионалов не только из области здравоохранения, но и из всех ключевых сфер городского развития.

На заседании затрагиваются вопросы:



С какими "болезнями века" борется современный город?

Как сделать здоровье ориентиром всех городских политик?

Как решить проблему популяризации здорового образа жизни?

Как на практике может работать подход Urban Health?

мэр Москвы Сергей Собянин;

заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова;

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова;

президент Международного сообщества по городскому здоровью Джо Айви Буффорд (США);

вице-мэр по социальным вопросам и здравоохранению города Хельсинки Санна Весиканса;

руководитель отдела здравоохранения ОЭСР Франческа Коломбо;

вице-президент Novo Nordisk, куратор программы Cities Changing Diabetes Нильс Лунд;

консультант по вопросам общественного здоровья при департаменте транспорта Лондона Люси Сондерс.

В обсуждении участвуют:Модератор беседы – Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, фонд "Сколково".