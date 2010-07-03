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10:16

Заседание международного конгресса Urban Health

мэр Москвы Сергей Собянин общество город

10:16

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В парке "Зарядье" открывается Московский урбанистический форум

В рамках Московского урбанистического форума проходит пленарное заседание международного конгресса Urban Health. Тема – "Городское пространство как источник здоровья".

Здоровье – один из ключевых элементов качества жизни. За последнее столетие ученым удалось увеличить продолжительность жизни человека, избавившись от многих вековых угроз здоровью. Но нарастающая урбанизация ставит новые вызовы: как сделать так, чтобы городская среда и образ жизни не подрывали самочувствие горожан, а способствовали активной и здоровой жизни. Так называемые болезни изобилия, с которыми сталкиваются современные горожане, требуют реакции профессионалов не только из области здравоохранения, но и из всех ключевых сфер городского развития.

На заседании затрагиваются вопросы:

  • С какими "болезнями века" борется современный город?
  • Как сделать здоровье ориентиром всех городских политик?
  • Как решить проблему популяризации здорового образа жизни?
  • Как на практике может работать подход Urban Health?

В обсуждении участвуют:
  • мэр Москвы Сергей Собянин;
  • заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова;
  • руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова;
  • президент Международного сообщества по городскому здоровью Джо Айви Буффорд (США);
  • вице-мэр по социальным вопросам и здравоохранению города Хельсинки Санна Весиканса;
  • руководитель отдела здравоохранения ОЭСР Франческа Коломбо;
  • вице-президент Novo Nordisk, куратор программы Cities Changing Diabetes Нильс Лунд;
  • консультант по вопросам общественного здоровья при департаменте транспорта Лондона Люси Сондерс.

Модератор беседы – Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям, фонд "Сколково".

мэр Москвы Сергей Собянин общество город

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