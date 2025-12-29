Форма поиска по сайту

29 декабря, 07:15

Культура

Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет 29 декабря

Умерла актриса Брижит Бардо

Фонд французской актрисы Брижит Бардо сообщил о ее смерти

Актриса Брижит Бардо скончалась в возрасте 91 года

Актрису Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

Москвичи принесли цветы к Театру имени Пушкина в память об актрисе Вере Алентовой

Юлия Меньшова прокомментировала смерть своей матери Веры Алентовой

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Алентовой

В Москве 29 декабря пройдет церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Алентовой. Она скончалась 25 декабря на 84-м году жизни. Прощание состоится с 11:00 до 13:00 в Театре имени Пушкина, где актриса прослужила 60 лет.

Всемирную известность ей принесла главная роль в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Эта картина получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.

