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25 марта, 11:15

Культура

Сотни человек пришли на прощание с Ларисой Голубкиной

Сотни человек пришли на прощание с Ларисой Голубкиной

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Сотни человек собрались у храма святителя Николая на Трех Горах в Москве, чтобы проводить в последний путь народную артистку РСФСР Ларису Голубкину. Она завоевала всесоюзную любовь после роли Шурочки Азаровой в "Гусарской балладе" и оставила значительный след в отечественном кино и театре.

Коллеги вспоминают ее как яркую актрису, талантливого партнера и наставника. В Театре Российской Армии, где Голубкина много лет играла на сцене, она всегда поддерживала молодых артистов, делилась опытом и вдохновляла на творчество.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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