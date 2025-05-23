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23 мая, 18:30

Культура

Прах хореографа Юрия Григоровича захоронят на Новодевичьем кладбище

Прах хореографа Юрия Григоровича захоронят на Новодевичьем кладбище

В Большом театре простились с хореографом Юрием Григоровичем

Церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем завершилась в Большом театре

Анастасия Волочкова приехала на прощание с Юрием Григоровичем

Любимова, Гергиев и Цискаридзе приехали на прощание с Григоровичем

Церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем началась в Большом театре

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким балетмейстера Юрия Григоровича

Прощание с Юрием Григоровичем состоится в Большом театре 23 мая

Николай Цискаридзе вспомнил последний разговор с Юрием Григоровичем

В столице прошла церемония прощания с легендарным хореографом и балетмейстером Юрием Григоровичем. Прах постановщика будет захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой – балериной Наталией Бессмертновой.

Из Большого театра маэстро проводили в последний путь под аплодисменты. Проститься с Григоровичем пришли его ученики, коллеги и друзья. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что мировой балет без балетмейстера был бы совсем другим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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