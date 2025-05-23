Прах хореографа Юрия Григоровича захоронят на Новодевичьем кладбище

В столице прошла церемония прощания с легендарным хореографом и балетмейстером Юрием Григоровичем. Прах постановщика будет захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой – балериной Наталией Бессмертновой.

Из Большого театра маэстро проводили в последний путь под аплодисменты. Проститься с Григоровичем пришли его ученики, коллеги и друзья. Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что мировой балет без балетмейстера был бы совсем другим.

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