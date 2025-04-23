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Новости

23 апреля, 16:30

В мире

Церемония прощания с Папой Римским проходит в соборе Святого Петра в Ватикане

Церемония прощания с Папой Римским проходит в соборе Святого Петра в Ватикане

Прощание со скульптором Зурабом Церетели проходит в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя проходит прощание с Зурабом Церетели

Прощание со скульптором Зурабом Церетели началось в храме Христа Спасителя

В Ватикане началось прощание с Папой Римский Франциском

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В Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском. Церемония проходит в соборе Святого Петра. Туда пришли тысячи верующих. На входе выстроилась огромная очередь.

Ранее состоялся обряд внесения гроба. Сначала понтифику поклонились архиепископы, епископы, служители церкви и кардиналы. Один из них является потенциальным преемником Франциска на папском престоле. Прощание продлится до 25 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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