Церемония прощания с Папой Римским проходит в соборе Святого Петра в Ватикане

В Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском. Церемония проходит в соборе Святого Петра. Туда пришли тысячи верующих. На входе выстроилась огромная очередь.

Ранее состоялся обряд внесения гроба. Сначала понтифику поклонились архиепископы, епископы, служители церкви и кардиналы. Один из них является потенциальным преемником Франциска на папском престоле. Прощание продлится до 25 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.