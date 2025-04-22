В Москве приспустили флаг в память о Папе Римском

В Ватикане проходят траурные мероприятия после смерти Папы Римского Франциска. Его апостольские апартаменты и личную резиденцию опечатали. В Москве дипмиссия Ватикана приспустила флаг.

Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Погребение запланировано на субботу 26 апреля, участие в церемонии подтвердили мировые лидеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.