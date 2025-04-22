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22 апреля, 11:30

Политика

В Москве приспустили флаг в память о Папе Римском

В Москве приспустили флаг в память о Папе Римском

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В Ватикане проходят траурные мероприятия после смерти Папы Римского Франциска. Его апостольские апартаменты и личную резиденцию опечатали. В Москве дипмиссия Ватикана приспустила флаг.

Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Погребение запланировано на субботу 26 апреля, участие в церемонии подтвердили мировые лидеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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