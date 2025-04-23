Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 14:15

Культура

В храме Христа Спасителя проходит прощание с Зурабом Церетели

В храме Христа Спасителя проходит прощание с Зурабом Церетели

Прощание со скульптором Зурабом Церетели началось в храме Христа Спасителя

В Ватикане началось прощание с Папой Римский Франциском

Москвичи готовятся проститься с Зурабом Церетели в Храме Христа Спасителя

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 апреля

Москвичам напомнили о творческом наследии скульптора и художника Зураба Церетели

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Скульптора Зураба Церетели похоронят в Грузии 26 апреля

Прощание со скульптором Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя

В Москве приспустили флаг в память о Папе Римском

В Москве в храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с президентом Российской академии художеств, народным художником РФ Зурабом Церетели. До 23:00 вход в храм открыт для всех желающих.

Проститься с мастером пришли сотни людей – среди них деятели культуры, представители власти, друзья и ученики скульптора. Присутствующие вспоминают Церетели как яркого художника, который оставил значительный след в культуре страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
утратыкультурагородвидеоНаталия ШкодаРоман КарловМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика