В храме Христа Спасителя проходит прощание с Зурабом Церетели

В Москве в храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с президентом Российской академии художеств, народным художником РФ Зурабом Церетели. До 23:00 вход в храм открыт для всех желающих.

Проститься с мастером пришли сотни людей – среди них деятели культуры, представители власти, друзья и ученики скульптора. Присутствующие вспоминают Церетели как яркого художника, который оставил значительный след в культуре страны.

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