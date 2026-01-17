Заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого похоронили на Троекуровском кладбище. Прощание с актером прошло утром 17 января в МХТ имени Чехова.

Люди несли цветы и собирались у входа, чтобы проводить артиста в последний путь. На траурной церемонии были замечены актеры Константин Хабенский и Владимир Машков, драматург Евгений Гришковец, а также друзья, ученики и поклонники творчества Золотовицкого. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

