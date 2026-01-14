Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала онкология, сообщает ТАСС.

Более 40 лет заслуженный артист и деятель искусств России работал на сцене МХАТа, куда на службу поступил в 1983 году и после разделения труппы остался в коллективе под руководством советского и российского режиссера Олега Ефремова. В театре Золотовицкий сыграл большое количество ролей.

В кино артист дебютировал в 1984 году, сотрудничал с режиссерами Павлом Лунгиным, Сергеем Урсуляком и продюсером Рубеном Кеосаяном.

