Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 10:30

Общество

Известный журналист Николай Сванидзе скончался в Москве

Известный журналист Николай Сванидзе скончался в Москве

Тележурналист Николай Сванидзе умер в Москве

Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Известные артисты пришли на церемонию прощания с Александром Масляковым

Москвичи простились с Александром Масляковым

Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым проходит в центре "Планета КВН"

В Москве началась церемония прощания с Александром Масляковым

Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве

Москвичи в память об Александре Маслякове несут цветы к молодежному центру "Планета КВН"

Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков

Известный журналист Николай Сванидзе скончался в Москве. Он умер вечером 11 сентября в возрасте 69 лет. Последние годы тележурналист страдал ишемией головного мозга.

Николая Свинадзе называют одним из основателей современного российского телевидения. С 1991 года он вел многие программы на ВГТРК и радиостанциях. А также являлся автором ряда документальных фильмов на историческую тему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
утратыобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика