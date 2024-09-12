Известный журналист Николай Сванидзе скончался в Москве. Он умер вечером 11 сентября в возрасте 69 лет. Последние годы тележурналист страдал ишемией головного мозга.

Николая Свинадзе называют одним из основателей современного российского телевидения. С 1991 года он вел многие программы на ВГТРК и радиостанциях. А также являлся автором ряда документальных фильмов на историческую тему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.